الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى يبحث مع وزير الطاقة متطلبات استيراد الغاز لتوليد الكهرباء بلبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، متطلبات استيراد الغاز لتوليد الكهرباء بلبنان، وذلك بعد إقرار خطة النهوض بقطاع الكهرباء بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس.

وقال فياض، عقب اجتماعه مع ميقاتي اليوم، إن اللقاء تناول متابعة إقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، وملف استيراد الغاز من مصر ومتطلباته، بالإضافة إلى التحضير للقضايا المتعلقة بتسعير الكهرباء بعد زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا البنود طويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة، كما تطرق إلى الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات، وتأهيلها لاستيراد الغاز والاستفادة أيضًا من الوقود العراقي.

وأشار فياض، إلى أن الدعم المالي جزء لا يتجزأ من خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها.

وكان فياض قد أكد، في تصريحات له خلال الأسبوع الماضي، أن البنك الدولي يشترط إقرار خطة النهوض بقطاع الكهرباء بشكل نهائي، وذلك لتمويل استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.

رئيس الحكومة اللبنانية استيراد الغاز الكهرباء وزير الطاقة الطاقة ميقاتي نجيب ميقاتي

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