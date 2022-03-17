الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث الحلقة 36 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

أبو العروسة
أبو العروسة

تصدر اسم مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تصاعد الأحداث والمواقف، ما جعل الجمهور يبحث عن المسلسل عبر منصة "جوجل"، لمعرفة ما جرى في الحلقة، وما شهدته الأحداث من  خلال المسلسل الذي يعرض عبر قنوات "دي إم سي".

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36

ودارت أحداث مسلسل أبو العروسة 3، تحديدًا الحلقة الـ 36، بالقبض على الفنان أحمد صيام الذي يلعب شخصية "داود" ووالد أحمد حجازي "طارق"، زوج زينة ابنة الفنان سيد رجب، والفنانة سلوى بدر، بسبب بيع اللحوم الفاسدة فى محل السوبر ماركت الذى يمتلكه، رغم تحذير ابنه له أكثر من مرة، وبعد التحقيقات تم الإفراج عن ابنه طارق ولكن تم حجز والده بسبب حكم غيابى له بـ 6 شهور.

مدحت صالح: الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» اجتماعى من الدرجة الأولى

وتصاعدت الأحداث في مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقه الـ 36، لتدور الأحداث بصلح ديانا هشام ونيرمين الفقى بعد المشاجرة التى تمت بينهما فى الحلقة السابقة بسبب إهمال الأم ابنتها، وتركها وحدها، واعترفت نيرمين الفقى بخطئها ومعاملتها السيئة لجابر "مدحت صالح" طليقها فى المسلسل، واعتذرت من ابنتها ديانا "مريم".

 

 الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

بدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة منذ يوم 29 يناير الماضي عبر شاشة dmc و dmc دراما والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض حلقات الجزء الأول والثاني حيث يعرض في تمام الساعة 8 ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 12 :30 ظهرا عبر شاشة dmc فيما يعرض في تمام الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحا والساعة 4 عصرا على شاشة dmc دراما.

أحداث مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 28 بالتفصيل

المسلسل يلقي ردود فعل كبيرة بين الجمهور خاصة لوجود تشابه في الشخصيات بين أبطال العمل والواقع الذي يعيش فيه أسر الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري.

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