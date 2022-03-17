مصرع طفل وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنوفية

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 إثر في حادث تصادم لدراجتين بخاريتين على طريق قويسنا بالمنوفية وعلى الفور تم نقلهم جميعا الطفل المتوفى المصابين والمصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إسعافهم.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي جثة الطفل حسام محمد ع.ش وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية كفر أشليم بدائرة المركز، إثر اصطدام دراجتين بخاريتين، وأصابه ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متعددة بالجسد وهم ما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتنتظر عائلة الطفل معاينة الطبيب الشرعي لاستخراج تصاريح الدفن والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وانه تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت لاحقًا بالتصريح بدفن الجثمان.