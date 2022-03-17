الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. چيلان علاء تعلن تصوير 30% من مشاهد «فاتن أمل حربي»

مسلسل فاتن أمل حربي
مسلسل فاتن أمل حربي

قاربت الفنانة چيلان علاء على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة النجمة نيللي كريم، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، ليكون هو العمل الفني الوحيد الذي ستخوض به الفنانة «جيلان» السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2022.

 

وتابعت الفنانة چيلان علاء في تصريحات لـ«الدستور»: «أنا قربت أخلص تصوير، يعني فاضلي تقريبًا من مشاهدي في تصوير 30%»، مؤكدًة على تكثيف التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تصوير جميع الحلقات قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وفي تصريحات سابقة لـ«الدستور»، قالت إنها تحمست لدورها الجديد في مسلسل «فاتن أمل حربي» بمجرد عرض الشخصية عليها من قِبل مخرج العمل «ماندو العدل»، مؤكدًة أن الشخصية جديدة وبعيدة كل البُعد عن الكوميديا التي اعتادت الظهور بها في مختلف الأعمال الفنية.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان المقبل على قناة «CBC» الفضائية ومنصة «watch it» الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة في الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

أبطال وصناع مسلسل فاتن أمل حربي

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «فاتن أمل حربي» يشارك في بطولته بجانب النجمة نيللي كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان خالد سرحان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فادية عبدالغنى، والفنانة جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.

الفنانة چيلان علاء چيلان علاء مسلسل فاتن امل حربي فاتن امل حربى ضمن مسلسلات رمضان 2022 مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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