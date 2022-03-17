رئيس «مياه الفيوم»: نطبق أعلى معايير اختبارات الكفاءة لضمان جودة الخدمة

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن الشركة تطبق أعلى معايير اختبارات الكفاءة الفنية لضمان جودة الخدمه المقدمه للمواطنين، وذلك عن طريق المعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل من أجل تأكيد و تطبيق أعلى متطلبات الجودة التي تضمن دقة وجودة النتائج المعملية لعينات مياه الشرب ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، والتزامه بتطبيق أعلى متطلبات الجوده من خلال المشاركة في برامج اختبارات كفاءه فنيه ( PT) مع كبري المؤسسات العلميه المتخصصه في نظم الجودة والمراقبة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، إلى أن معمل الميكروبيولوجي اشترك في برنامج اختبار كفاءة في اختبارات “العد الكلى البكتيري- البكتريا القولونيه الكليه - البكتريا البرازية- البكتريا السبحيه”، بجانب مشاركة معمل العضويه في اختبار كفاءة في تحليل التراي هالو ميثان، باستخدام تقنيه الكروماتوجراف الغازي.

وأضاف الدكتور أحمد ممدوح، مدير عام المعامل المركزية بالشركة، أنه يتم استقبال العينات تحت ظروف حفظ مثاليه ويتم تحليلها وفقا للطرق القياسيه العالمية والمصريه مع تطبيق إجراءات الجوده وفقا لايزو ١٧٠٢٥ كما يتم استخراج النتائج وإرسالها لجهة التقييم للوقوف على كفاءة المعامل الفنيه التي شاركت في اختبارات الكفاءة ومدي دقه وجوده النتائج الصادرة من هذه المعامل.