إصابة عاملين في حادث انقلاب أتوبيس لنقل الركاب بشرق بورسعيد

استقبل مستشفى السلام ببورسعيد عاملين مصابين بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ذلك على إثر تعرضهما لحادث أتوبيس بشرق بورسعيد، تم الدفع بقوات إدارة المرور، وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان مدير أمن بورسعيد تلقى بلاغا بانقلاب أتوبيس محمل بالركاب بمنطقة شرق بورسعيد، ووجود مصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تبين من خلال التحريات الأولية والمعاينة المبدئية لمكان الحادث بوقوع حادث انقلاب أتوبيس لنقل الركاب بمنطقة شرق بورسعيد، نتج عن الحادث إصابة عادل. ع . م 31 سنة بكسر بقاع الجمجمة، وإصابة محمود . م . 41 سنة بكسر بالذراع اليسرى من جراء انقلاب الأتوبيس.