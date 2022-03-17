السجن 7 سنوات لجزار قتل حارس فيلا ابنة فيفي عبده بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية جزارًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه "ال.ش.ف" حارس فيلا ابنة الفنانة فيفي عبده بمنطقة الكينج مريوط.

تعود وقائع القضية رقم 3931 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالتعدي على خفير فيلا في منطقة الكينج مريوط.

أسفرت تحريات ضباط مباحث القسم إلى أن المتهم "ك.ع.أ" 25 عاما، عامل بمحل جزارة، مقيم محافظة الشرقية، كان يمر بضائقة مالية وتوجه إلى محافظة الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن المتهم عقب تواجده بمنطقة الكينج دلف إلى الفيلا محل الواقعة، للاستيلاء على أي منقولات أو مبالغ مالية فأبصر المجني عليه "ال.ش.ف" خفير داخل غرفة نومه فجلب قطعة خشبية وتعدي عليه بضربات في رأسه وتركه وفر هاربًا من أعلى سور الفيلا.

وتوصلت التحريات إلى أن الفيلا ملك ابنة الفنانة فيفي عبده، والخفير يعمل على حراستها منذ فترة.

ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.