الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع الكهرباء عن قرى مركزي بني سويف وببا من السبت إلى الأربعاء

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء في بنى سويف، اليوم، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وببا، من يوم السبت حتى الأربعاء الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء يومي السبت والأحد 19 و20 مارس عن قرية طحا البيشة وتوابعها مركز ببا، ويوم الاثنين 21 مارس عن منشأة عاصم وتوابعها ويوم الأربعاء 23 مارس عن قريتي العلالمة وبياض العرب.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

بني سويف الأسبوع المقبل قطاع الكهرباء الصيانة الدورية المنشأت الخدمية

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وائل لطفي

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