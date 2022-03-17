الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

المتهمين
المتهمين

كشف 3 عاطلين سقطوا في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لاتهامهم بسرقة المواطنين، بأنهم يستخدمون دراجة بخارية في ارتكاب جرائمهم، حيث يستهدفون الضحايا خاصة السيدات خلال سيرهم بالشارع، ثم يخطفون حقائبهم وهواتفهم المحمولة ويقسمون قيمة المسروقات بينهم.

وذكر المتهمون أن السيارة المستخدمة في ارتكاب السرقات مستأجرة من أحد الأشخاص أرشدوا عنه، وأشاروا إلى أنهم ارتكبوا 5 جرائم بمنطقة الطالبية، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام دراجات نارية "مُستأجرة" مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها، فتم حبس المتهمين.

مديرية أمن الجيزة سرقة المواطنين دراجة بخارية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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