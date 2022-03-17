الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما 24 طربة حشيش قبل ترويجها فى سوهاج

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بإجمالي 24 طربة وزنت نحو 3 كيلو، وذلك قبل ترويجها على العملاء باستخدام سيارة ربع نقل.

تعود الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين من مركز أخميم بمحافظة سوهاج بتكون تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع، متخذين من دائرة مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة مركز أخميم، وتبين أنهما "إبراهيم. ب" عاطل، و"هيثم. ي. ع" عاطل، ويقيمان بناحية نزلة المحزمين دائرة مركز جهينة، زنة 3 كيلو، وسيارة ربع نقل، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، ومطواة، وذلك خلال كمين أعد لهما بدائرة مركز أخميم، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مكافحة المخدرات الامن العام المباحث الجنائية مديرية أمن سوهاج أخميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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