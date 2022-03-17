الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فضل ليلة النصف من شعبان 2022 وأفضل الأعية المكتوبة

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان 2022

ليلة النصف من شعبان 1443 لها اهمية كبيرة تفوق سائر ليالي الشهر لدي المسلمين ، ولاهميتها تزيد علي ليالي اشهر اخري  وبحسب تصريحات العلماء والمتخصصين اكدوا ان فصل ليلة النصف من شعبان لها نفس اهمية ليلية القدر.

فضل ليلة النصف من شعبان 

حيث ورد في الكثير من الاحاديث النبوية التي تشير الي استحباب صلاة ليلها وصيام نهارها والمثابرة عليها في المناسك والذكر وقراءةالقران ، والعمل الصالح كالصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتستعرض الدستور مع قرائها  كل ما هو متعلق بدعاء ليلة النصف من شعبان

والعديد من الادعية التي تمحوا ذنوبك وتريحك من الاعمال حيث ورد في نص السنة النبوية  ضرورة الصلاة في وسطها وجاء في الاثر انهقال الشافعي رضي الله عنة  ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحي وليلة الفطر واول ليلة في رجب وليلة النصف من شعبان.

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المفتي يهنئ الشعوب الإسلامية والعربية بذكرى ليلة النصف من شعبان

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علي جمعة: العديد من الأحاديث ذكرت فضل ليلة النصف من شعبان

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«مكتوبة».. أدعية ليلة النصف من شعبان 1443

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أحمد عمر هاشم: ليلة النصف من شعبان لها قدر عظيم وخصها النبى بالعبادة لفضلها

أدعية ليلة النصف من شعبان 

لعموم قول النبي صلي الله علية وسلم الدعاء هو العبادة ثم قراء. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان اللذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رواة الترمذي

  • اللهم اني ادعوك كما امرت فاستجيب لي كما وعدت انك لا تخلف الميعاد
  • اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا”.
  • اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.
  • اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك”.
  • اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر [ما استعاذ بك] [منه] عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة، وماقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا
  • اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون،وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك
  • اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليهوسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
ليلة منتصف شعبان اهمية ليلية القدر الاحاديث النبوية المناسك والذكر ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان أدعية ليلة النصف من شعبان

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وائل لطفي

تروللى الخير

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