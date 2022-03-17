فضل ليلة النصف من شعبان 2022 وأفضل الأعية المكتوبة

ليلة النصف من شعبان 1443 لها اهمية كبيرة تفوق سائر ليالي الشهر لدي المسلمين ، ولاهميتها تزيد علي ليالي اشهر اخري وبحسب تصريحات العلماء والمتخصصين اكدوا ان فصل ليلة النصف من شعبان لها نفس اهمية ليلية القدر.

فضل ليلة النصف من شعبان

حيث ورد في الكثير من الاحاديث النبوية التي تشير الي استحباب صلاة ليلها وصيام نهارها والمثابرة عليها في المناسك والذكر وقراءةالقران ، والعمل الصالح كالصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتستعرض الدستور مع قرائها كل ما هو متعلق بدعاء ليلة النصف من شعبان

والعديد من الادعية التي تمحوا ذنوبك وتريحك من الاعمال حيث ورد في نص السنة النبوية ضرورة الصلاة في وسطها وجاء في الاثر انهقال الشافعي رضي الله عنة ان الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الاضحي وليلة الفطر واول ليلة في رجب وليلة النصف من شعبان.

أدعية ليلة النصف من شعبان

لعموم قول النبي صلي الله علية وسلم الدعاء هو العبادة ثم قراء. وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان اللذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رواة الترمذي