الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منشأة القناطر

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة بمركز منشأة القناطر فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وقامت سيارة إسعاف بنقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمنطقة الرهاوي التابعة لمركز منشأة القناطر ووجود متوفى، وتبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة بشخص يعمل بالصرف الصحي، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى مبارك، وتحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، أخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

منشأة القناطر الجيزة رجال المرور حادث بمنطقة الرهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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