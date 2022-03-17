في مختلف محافظات مصر.. خريطة القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة

استمرارًا لجهود ومساعي الدولة المصرية في ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين، تواصل وزارة الصحة والسكان، في نشر القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية والكشف مجانا في المناطق النائية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية بداية من يوم الأحد الماضي وحتى يوم السبت 19 مارس المقبل، بجميع محافظات الجمهورية، فمن المقرر إطلاق 10 قوافل طبية يومي 16 و17 من مارس، أي يومي الخميس والجمعة.

وتعلن الوزارة بشكل مستمر عن أماكن وجود القوافل، وأعلنت وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد عن إطلاق ١٠ قوافل طبية اليوم الخميس، للكشف والعلاج مجانًا، في بمحافظات “القاهرة - دمياط - المنوفية - الغربية - مطروح - قنا - سوهاج - أسوان - جنوب سيناء - بني سويف”.

أماكن تواجد القوافل الطبية في المناطق النائية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه من المقرر تواجد القوافل الطبية في المناطق التالية "مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وأبو بكر مركز جهينة محافظة سوهاج، ومركز أهناسيا محافظة بني سويف، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والحبيلات الغربية مركز أبوتشت محافظة قنا، ووادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط".

وأوضحت الوزارة أن القوافل تقدم كافة الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن في كافة التخصصات التالية، وهي "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.