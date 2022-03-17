تحرير 41 محضرا تموينيا و53 إشغالا وغلق مخبز ومقهى بأسوان

نفذت اللجنة المشتركة بإشراف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، حملة للتفتيش والمتابعة والمرور الميداني على الأسواق.

جولة رئيس مركز إدفو

وجاء ذلك فى إطار المتابعة اليومية وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم لرؤساء المراكز، والمدن بتنظيم حملات مستمرة على الأسواق من خلال اللجان المشتركة مع الإدارات التموينية، ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة التموينية على محلات السوبر ماركت والخضروات والفاكهة والدواجن ، بالإضافة إلى الجزارين والمخابز البلدية والحرة.

جولة رئيس مركز إدفو

وأوضح إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن الحملة المكبرة استهدفت العديد من المحلات والمخابز، مما أسفر عن تحرير 41 محضرا تموينيا تم إحالتهم إلى النيابة العامة منها محاضر خاصة ببيع وتداول 4 طن و 600 كجم من 91 جوال من دقيق المخابز ودقيق الفينو والردة الخشنة تم ضبطتهم وتحريزهم ، بجانب تحرير 32 محضر لعدم الإعلان عن قوائم الأسعار ، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص لمخابز وأسطوانات بوتاجاز منزلية ومطحن موانى ومحلات لبيع الزيوت والأسمدة والمبيدات ، فضلاً عن تحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية.

جولة رئيس مركز إدفو

وأشار إلى أن الحملة حررت 53 محضرا منها 23 إشغال، و 30 محضر تعدى على الطريق ، مع إزالة 45 فراشة بالطريق العام.