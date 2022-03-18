الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسواق مطروح تبدأ في عرض ياميش رمضان (فيديو)

صبحي ماهر
صبحي ماهر

شهدت أسواق مدينة مرسي مطروح، استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان حيث قام أصحاب المحال التجارية بالبدء في عرض منتجاتهم من ياميش رمضان والتمور.

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ياميش رمضان

والتقت “الدستور” بصبحي ماهر حفيد أقدم عطار في مطروح لرصد منتجات شهر رمضان من الياميش والتمور التي يقبل علي شرائها أهالي مطروح.  

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ياميش رمضان

وقال صبحي ماهر خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه تم الاستعداد لشهر رمضان بداية من 15 شعبان حيث تم توفير جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن موضحًا أنه تم توفير 5 أنواع من  قمر الدين تبدأ من 30 جنيه وحتى 45 جنيه بالإضافة إلى توفير 3 منتجات من التمر الهندي  تبدأ من 20 جنيه وحتى 30 جنية.

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ياميش رمضان

وأضاف أنه تم توفير أيضًا التين المجفف بسعر 35 جنيه والمشمشيهً بسعر 180 جنيه والقراصيا بسعر  140 جنيه بالإضافة إلى  الزبيب درجة أولى بسعر 80 جنيه وجوز الهند كامل الدسم بسعر 80 جنيه والسوداني الحلواني 40 جنيه.

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ياميش رمضان

وأكد على أنه تم توفير جميع أنواع المكسرات والتمور حيث تبدأ أسعار التمور  من 20 جنيه وتصل إلى 40 جنيه للكيلو،  مشيرًا إلى أنه يقبل أهالي مطروح على شراء ياميش رمضان رمضان بداية من المنتصف من شعبان.

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ياميش رمضان
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ياميش رمضان

وكان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعاً في 7 مارس 2022 لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم مع إقامة معارض أهلا رمضان وفتح مزيد من المعارض والمنافذ بجميع أنحاء المحافظة لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. 

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ياميش رمضان
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ياميش رمضان
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ياميش رمضان
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ياميش رمضان

 

مرسى مطروح استعدادات مكثفة المحال التجارية ياميش رمضان استقبال شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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