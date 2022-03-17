الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

تونس
تونس

وقعت تونس اليوم الخميس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 156 بتاريخ 9 سبتمبر 2021.

قام بالتوقيع سفير تونس لدى مصر ومندوبها بجامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف.
ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل سبع دول ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر تونس أولى الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.

الفقر بالدول العربية الدول العربية تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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