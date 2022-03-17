تونس توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

وقعت تونس اليوم الخميس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 156 بتاريخ 9 سبتمبر 2021.

قام بالتوقيع سفير تونس لدى مصر ومندوبها بجامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف.

ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل سبع دول ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر تونس أولى الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.