الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صواريخ روسية تُغرق سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود

صواريخ روسية
صواريخ روسية

قال مسئول الإدارة البحرية في بنما، نوريل أراوز، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ أدت لإغراق سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود، كما ألحقت أضرارًا بسفينتين أخريين.

اتهم المسئول البنمي، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، البحرية الروسية بمهاجمة السفن التي ترفع علم بلاده بالصواريخ، مشيرًا إلى أن أفراد طاقم السفن بخير، وأن إحدى هذه السفن غرقت واثنتين ما زالتا تطوفان، لكن لحقت بهما أضرار مادية كبيرة.

واستنكر أراوز منع البحرية الروسية نحو 300 سفينة من دول مختلفة من مغادرة البحر الأسود، مشيرًا إلى أن نحو 10 سفن رفعت علم بنما مخصصة لنقل الحبوب، وعلى متنها حوالي 150 من أفراد الطواقم، قد علقت في البحر الأسود.

وحذرت السلطة البحرية البنمية من أن السفن البنمية في الموانئ الأوكرانية أو التي تمر عبر المنطقة يجب أن تتوخى الحذر وأن تزيد الظروف الأمنية على متنها لحماية الهيكل والطاقم.

واشنطن البحر الأسود صواريخ روسية بنما الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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