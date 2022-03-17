الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكراه العاشرة.. قصة المحبة بين البابا شنودة والشيخ «طنطاوي»

البابا شنودة
البابا شنودة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، الذكرى العاشرة لرحيل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117، وفي ذكراه العاشرة ترصد “الدستور” أبرز المواقف للبابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من أشهر مقولاته أنه “لا يمكن أن يترك مصر تسقط كما خططت جماعة الإخوان"، وكان البابا شنودة الثالث دائمًا الذهاب للدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، فكان ذهابه إلى الدير كان هدفه الأساسي الصلاة، لأنه عاش بمبدأ أن المشكلة التى ليس لها حل، حلها بالصلاة عند الله.

قال عنه البابا تواضروس الثاني في ذكراه العاشرة أنه علامة كبيرة في تاريخ الكنيسة القبطية وأحد قامات مصر القوية.

وكان البابا شنودة الثالث أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا البطريرك، وقد كان من الكتّاب أيضًا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها كان البابا شنودة  مدرسة في حب الوطن وكانت مصر تعيش في قلبة وفكره باستمرار كان البابا شنودة الثالث قائد ديني مؤثر.

وفي نفس الوقت راهب زاهد وعابد ومعلم قدير كانت تربطه علاقات المحبة بشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وتميز البابا شنودة في القدرة على كتابة الشعر وأطلع علي كتاب "أهدي سبيل إلي علمي الخليل"، بالإضافة إلى أنه تميز شعر البابا شنودة الثالث بالمسحة الصوفية.

طبعت شخصية البابا الراحل بقوة بصمات يصعب محوها من على صفحات التاريخ حتى لقب بـ"بابا العرب".

حمل البابا شنودة قلبًا لا يعرف إلا الحب والشفقة وبخاصة نحو المتألمين والمتعبين؛ فاهتم كثيرًا بإخوة الرب، واحتفظ قداسته بمكتبته الخاصة بمجموعة كبيرة من دوائر المعارف والموسوعات  بلغات مختلفة وطبعات مختلفة، تمتع بحبًا من الجميع مصريين وأجانب مسيحيين ومسلمين، ويرتبط قداسته بعلاقات محبة قوية مع رؤساء الطوائف الإنجيلية والأسقفية.

كان يتعامل البابا شنودة الثالث مع من حوله  كأب، وكانت له طريقة مريحة فى التعامل، وكان رحيمًا لأقصى درجة مع الجميع، وكل الشعب يعرف مدى الرحمة التى كان يتعامل بها مع الأشخاص، فلم يكن يحب أن يرى أحدًا يتألم، وفى نفس الوقت كان لا يحب أن يكذب عليه أحد، ويفضل أن يتعامل معه الجميع بصراحة شديدة، وكان لا أحد يجرؤ على أن يخبئ أى شىء عنه، وكنا دائمًا على ثقة بأنه يعرف كل شىء عمن حوله.

 

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وائل لطفي

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