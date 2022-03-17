الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطلين لخطف الهواتف المحمولة بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على عاطلين كونا فيما بينهما عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء التحدث فى الشارع واعترفا بارتكاب 6 وقائع وأنهما يستخدمان دراجة نارية فى الأعمال الإجرامية والسرقات أحيلا المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم قليوب من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة وخطف هواتفهم المحمولة أثناء السير فى الشارع.

تم عرض البلاغات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب السرقات شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب وأنهما كونا تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع  وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن 3 هواتف محمولة، وأضافا بتصرفهما في 3 هواتف لعميلهم "سئ النية"  صاحب  محل  هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة قليوب مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب وباستهدافه  تم ضبطه والهواتف المستولى عليها.

تشكيل تشكيل عصابي مديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين الهواتف المحمول مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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