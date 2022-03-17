«سند الغلابة».. المنتفعون من مبادرات الدولة لخفض الأسعار: «الريس حس بينا»

في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وحالة التضخم، ارتفعت الأسعار في مختلف دول العالم متضمنة كثير من الأسعار في مصر، ما دفع الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرارات لكافة المؤسسات للعمل سويا وتوفير منافذ بيع على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية بأسعار مخفضة للمواطنين.

محررة "الدستور" تجولت في عدة منافذ، منها معرض أهلا رمضان الذي يقع في أرض المعارض بتخفيضات تصل الى 60% لكافة السلع الغذائية، وبرصد آراء المواطنين المتواجدين في المعرض قال أحمد حسين، 46 عاما، سائق تاكسي، أنه سعيد للغاية بالأسعار التي وجدها بداخل مبادرة أهلا رمضان.

وتابع أنه تمكن من شراء كافة احتياجات منزله، بأسعار تكاد تصل الى النصف عن اسواق التجار، مشيرا إلى أن كافة المنتجات الموجودة بالمعرض ذات جودة عالية ويوجد كافة المنتجات المعروفة وأخرى اكتشفها بداخل المعرض وهو سعيد بالتعرف عليها.

- أم سعيد: ربنا يباركلنا في الريس

من جهتها قالت أم سعيد ربة منزل، وأم لـ 4 أطفال أنها مبهورة بالمعرض وتمكنت من شراء كثير من السلع التي تكفي أسرتها لشهر رمضان كاملا.

وتابعت أم سعيد في حديثها لـ "الدستور"، أن الرئيس دائما ما يسعى لتوفير هذه المبادرات من أجل المواطنين، مضيفة "ربنا يباركلنا فيه وفي صحته وعمره، التجار صعبوا الحياة علينا وهو حاسس بينا رغم الأزمة الاقتصادية في العالم"

وأكملت أنها كانت تتوجه للأسواق ولا تتمكن من شراء كل احتياجات أبنائها ومنزلها لارتفاع الأسعار لكن هذه المبادرات وفرت أسعار مخفضة فعلا.

وأشارت أنها تعيل أبنائها منذ انفصالها عن زوجها، ببيع منتجات عبر الانترنت، وكانت تشعر بالخوف من ألا تتمكن من توفير احتياجات رمضان، لكنها الآن تمكنت من شراء كافة احتياجات أسرتها وهذه المنتجات زهيدة الثمن رغم كفائتها.

- مبادرة كلنا واحد منافذ أمان للمواطنين

وفي منطقة الشيخ زايد وبداخل أحد منافذ مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضحت ليلى سمير 38 عاما، ممرضة، أنها عندما ذهبت إلى منفذ المبادرة لم تكن تتوقع أن تجد هذه الأسعار المخفضة، وأنها بالفعل في متناول محدودي الدخل من الأسر والأفراد.

وأوضحت في حديثها " الدستور"، أنها تتمنى من الجميع ان يتوجه نحو هذه المبادرات لأنها تساعدنا على توفير احتياجاتنا وخاصة مع اقتراب شهر رمضان

واكدت ان كثير من الناس لا يعلمون الحقيقة لكن المبادرة حقيقية فعلا، مشيرة أن أسعار الخضروات نصف التي في المحلات الخارجية كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات بينما في السوق بـ 10 والبيض بـ 57 جنيها بينما في بعض المحلات يصل الى 75 جنيها، وأكثر والرز بـ بينما في المتاجر يصل إلى 13 جنيها.

- علي محمد: كنا محرومين من اللحمة و"التموين" وفرتها بأسعار تبدأ من 50 جنيها

وفي منطقة أحمد عرابي بالمهندسين قال علي محمد 51 عاما، بائع ألعاب أطفال، أن الناس تسخر من أسعار اللحوم المدعمة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، رغم أنهم لم يجربوها من الأصل ولا يعرفون جودتها من عندمه.

وتابع أنه كان لا يستطيع شراء اللحوم منذ مدة بسبب ارتفاع أسعارها بشدة في الآونة الأخيرة نتيجة استغلال بعض التجار والجزارين، لكنه عرف أن هناك عدة منافذ توفرها بأسعار جيدة تبدأ من 50 جنيها وهو ما وجده بالفعل في المنافذ التي وفرتها الدولة.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المنافذ، منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة وامان التابع لوزارة الداخلية.