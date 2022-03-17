وزير العدل يقرر ضم مأمورية الشهر العقاري في ملوي مع فرع التوثيق

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوي التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي حمل رقم 1684 لسنة 2022، على ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي تتبع مكتب الشهر والتوثيق بالمنيا ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوي شهرا وتوثيقا.