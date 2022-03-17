الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يقرر ضم مأمورية الشهر العقاري في ملوي مع فرع التوثيق

عمر مروان
عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوي التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي حمل رقم 1684 لسنة 2022، على ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي تتبع مكتب الشهر والتوثيق بالمنيا ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوي شهرا وتوثيقا.

وزير العدل مأمورية الشهر العقاري ملوي بالمنيا توثيق ملوي

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