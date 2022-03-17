«الطاقة الذرية» تعرض خبراتها في إنتاج طفرات جديدة من القمح

استضاف الأستاذ الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية وفريق العلماء في المجالات الزراعية بهيئة الطاقة ىالذرية بأنشاص، فريق برنامج "الجدعان" الذي يقدمه الصحفي محمد غانم، والذي سيعرض اليوم الخميس في الساعة السابعة مساءاً على قناة القاهرة والناس.

واستعرض فريق العلماء بالهيئة الخبرة المتميزة في إنتاج الطفرات الزراعية خاصة القمح الذي يواجه محصوله نقصاً عالمياً نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تجدر الإشارة بأن خبرة الهيئة في استحداث طفرات زراعية ترجع لأكثر من خمسة عشر عاماً، وخلال الفترة الحالية قامت الهيئة باستحداث طفرات جديدة للقمح ويصل عددها ل 35 طفرة وقد تم تجربتها في المزارع التجريبية بأرض الهيئة بأنشاص على مساحة حوالي 2 فدان وذلك بغرض تقييم المحصول الأولى.

وسيتبع ذلك التقدم لوزارة الزراعة لاعتماد طفرتين خلال هذا العام، حيث أنها الجهة المسؤولة عن اعتماد هذه الطفرات قبل استخدامها والسماح بتداولها لدى المزارعين.

وتشمل اختبارات وزارة الزراعة اختبار تجانس المحصول وسيتم ذلك في موقع الهيئة بأنشاص ويليه اختبارات حقلية على مستوى الجمهورية لاختبار مقاومة الأمراض والتصريح بالتداول.

ويجدر الإشارة بأن هذه الطفرات الجديدة للقمح تحقق عائد أعلى من الأصناف الحالية الموجودة بنسبة حوالي 25% في الإنتاج كما أنها تتميز بمقاومة الأمراض والتغيرات المناخية المختلفة.

وتعد هذه الخطوة من هيئة الطاقة الذرية خطوة هامة جداً على المستوى الاستراتيجي للدولة والتي تسعى لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاستيراد والذي تتراوح نسبة استيراده إلى 55% من حجم الطلب الإجمالي من القمح لمصر خاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم والاضطرابات الحاصلة في أسواق المنتجات نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.