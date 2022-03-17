الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح بالباجور للنيابة العامة لإصدارهم نموذج (10) دائم بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء

محافظ المنوفية يُحيل مسئولي ملف التصالح بالباجور للنيابة العامة

أحمد أبو ليمون
أحمد أبو ليمون

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لقيامهم بإصدار نموذج (10) دائم لمواطن بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة، وذلك قبل الحصول على مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ما يُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019.

جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
وتبين من خلال الإطلاع وفحص مذكرة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام قيام المسئولين بلجنة البت ولجنة الأمانة الفنية بملف التصالح علي مخالفات البناء بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور باعتماد نموذج (8) وإصدار نموذج (10) دائم لمبنى خارج الحيز العمراني ومساحته أقل من 200 م وارتفاعه أقل من أرضي و 3 أدوار وذلك بالنموذجين رقم 6024 ، 6025 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية  رقم 179 لسنة 2021 .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكدًا استمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي حفاظا على المال العام.

المنوفية محافظة مجلس الوزراء وزارة هيئة المواطنين الفساد

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وائل لطفي

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