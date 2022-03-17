الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بـ3 كيلو بانجو وسلاح ناري في الخانكة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا وحيازته سلاحا ناريا فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، والإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة تبين ضبط "خالد ن م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، بحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 3 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية ضبط عاطل الخانكة

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وائل لطفي

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