الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ميريت للنشر تطرح ديوان "مقعد فارغ أرهقه الضوء" للشاعرة رشا أحمد

غلاف الديوان
غلاف الديوان

صدر حديثا عن دار ميريت للنشر والتوزيع، ديوان شعري بعنوان "مقعد فارغ أرهقه الضوء" للشاعرة المصرية رشا أحمد. يقع الديوان في 115 صفحة من القطع المتوسط ويضم سبع قصائد طويلة تتراوح في موضاعاتها ما بين الشجن الشفيف وخسارات الفقد ولحظات الرومانتيكية غير المكتملة .

ومن أجواء الديوان نقرأ:
الحب 
هذا الكائن الشفيف
كيف نشتريه أو نبيعه 
نؤجر له أنفسنا ليوم 
لأسبوع ، لشهر، لسنة 
ذبلت اشجار الصمت
التربة جافة 
لا قمر في الإبريق 
الحب مرضنا الطازج الحلو

ويعد الديوان هو الخامس في مسيرة الشاعرة التي سبق وصدر لها " في ذات العشق"، " ضجر الخسارات" ، " لم يكن إلا ماء قلبي"، " بضوء أكثر شحوبا" كما شاركت في أنطولوجيا شعرية بعنوان " سحر الشرق" صدرت عن دار الدراويش ببلغاريا مترجمة لكل من  الإنجليزية و الألمانية و الهولندية ، وكذلك شاركت في أنطولوجيا شعرية بعنوان " شعراء البحر المتوسط" ضمن سلسلة " طريق الحرير".

ــ مدخل إلى قراءة تاريخية للأحاديث النبوية أحدث إصدارات مؤسسة مجاز الثقافية
في سياق متصل، صدر حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية للنشر، كتاب جديد بعنوان "مدخل إلى قراءة تاريخية للأحاديث النبوية" من تأليف الباحث حمادة يوسف أبوسمرة.

وفي مقدمته للكتاب يذهب المؤلف إلي أنه: حظي التراث الديني طوال تاريخه بجهود كبيرة، يقف المنصف حيالها وقفة تقدير وإعجاب، إذ توافر عليه الرواة والنقاد والفقهاء والمتكلمون واللغويون: جمعًا، وتدوينًا، وشرحًا، وتوضيحًا، وتصحيحًا. ووضعوا في سبيل ذلك مصنفات فاقت الحصر أو كادت، وهو رغم كل ذلك كالبحر الزاخر يتسع لكل اجتهاد، ويرزق كل صياد؛ متى كان معتمدًا على العلم والمنطق، لا على الهوى والتعصب.

وقضية فهم الأحاديث، ومنهج التعامل معها، ومعرفة سائر أبعادها، تعد من أهم القضايا الفكرية المطروحة في مجال العلوم الدينية، والتي هي في أمس الحاجة لبذل الجهد فيها، والعناية بها؛ وذلك لأن البحث الجاد في أصول الدين ومصادره وقضايا النص الديني، ومناهج فهمه، يعتبر الأساس الأهم في بناء العقل العربي وتصحيح مسيرته.

اتبع المحققون من العلماء في دراساتهم للنصوص التاريخية والحديثيَّة طريقتين هما: البحث الإسنادي والنقد الدلالي. البحث الإسنادي أقرب إلى النقد الخارجي للنص، بمعنى البحث في أحوال رواته وناقليه من حيث قوة ذاكرتهم وسلامتهم من كل ما يخل بها من مرض أو شيخوخة، وكذلك سلوكهم الأخلاقي وانتماءاتهم المذهبية وميولهم السياسية ورأي العارفين بالتاريخ وأحوال الرجال فيهم. وقد جعل الْمُحَدِّثُونَ الإسناد أصلا لقبول الحديث؛ فلا يقبل الحديث إذا لم يكن قد تم التحقق أنه قد صدر عمن نُسِبَ إليه؛ ثم التحقق من صدق من رواه وضبطه ومعاصرته لمن روى عنه واتصاله به، فأي حديث بلا حدثنا وأخبرنا باطل ابتداء بغض النظر عن المضمون.

وفي النقد الدلالي يتوجه البحث للتحقق من سلامة النص من المحالات العقلية أو التناقض مع حقائق الواقع التاريخي والاجتماعي والطبيعي، والمخالفة الصريحة لمحكمات القرآن وقواطعه. 
 وقد تعددت نداءات كثير من المفكرين والدارسين قديما وحديثا في الدعوة إلى فهم الحديث النبوي في ضوء ملابساته وذلك بمحاولة الوقوف على الأسباب الموضوعية المباشرة وغير المباشرة التي رافقت صدوره؛ لأن وضع النصوص في سياقها وفهمها من خلال فهم دواعيها تعين على سداد الفهم وسلامة الاستنباط.

ميريت للنشر تطرح ديوان مقعد فارغ أرهقة الضوء الشاعرة رشا أحمد مدخل إلى قراءة تاريخية للأحاديث النبوية مؤسسة مجاز الثقافية

مواد متعلقة

منها رواية "الجمجمة" منشورات ويلز المصرية تطرح روايات خيال علمي بالعربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلّق النظر فى القضايا المرتبطة بروسيا

الفارابي تطرح كتاب "لعنة قايين .. حروب الغاز" للباحث كمال ديب

اليوم .. مناقشة الرواية المشتركة "سردار قاسم" للكاتبين نهاية إسماعيل وهيثم نافل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين