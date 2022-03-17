الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر المصرى: فتح مراكز إغاثة على الحدود الأوكرانية

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

 أعلن الدكتور رامي الناظر، مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة مساعدة المصريين المقيمين بأوكرانيا من خلال الأزمة، وعليه قامت جمعية الهلال بافتتاح مراكز إغاثية مصرية على الحدود الأوكرانية.

وقال "الناظر"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج 90 دقيقة، مساء الأربعاء، إن جمعية الهلال الأحمر المصري نجحت في افتتاح مركزين إغاثة دوليين على الحدود الأوكرانية الرومانية، وفي القريب العاجل سنقوم بافتتاح مركز آخر على الحدود البولندية.

وأشار الناظر إلى أن الجمعية توفر الإغاثة داخل مدينة وارسو البولندية، مضيفًا أنه تم التعامل مع أكثر من 50 مصري حتى الآن، موضحًا أن عمليات الإغاثة مستمرة لمدة أسبوعين قادمين.

وأضاف مدير جمعية الهلال الأحمر المصري: "نحن متواجدين على الحدود ومستمرين في انتظار المواطنين المصريين ونعمل على عودتهم مرة أخرى لبلادهم سالمين".

جدير بالذكر، أنه منذ بدء تلك الأزمة كان للهلال الأحمر المصري كجزء من منظومة إدارة الأزمة في الدولة المصرية دور فعال في كل من عمليات التنسيق الدولية مع الصليب الأحمر داخل دولة أوكرانيا، والجمعيات الوطنية، الشريكة الصليب الأحمر البولندي والصليب الأحمر الروماني والصليب الأحمر المجري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال في أوروبا والاتحاد الدولي للصليب والهلال في منطقه الشرق الأوسط، وذلك من أجل تسهيل العمليات الإنسانية المقدمة في تلك المناطق، علاوة على استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين المصريين في تلك الدول والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات.

وقد قدم فريق الإغاثة الدولي الأول في أولى مهامه بخدمات الإسعافات الأولية، وخدمات الدعم النفسي الأولي، إضافة إلي خدمات إعادة الروابط الأسرية لعدد من المضارين من تلك الأزمة.

ومن جهته، صرح  الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن غرفة العمليات المركزية التابعة للجمعية تعمل على مدار الساعة؛ لاستقبال البلاغات من خلال الخط الساخن للجمعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعمل على جمع المعلومات وتحليل البيانات وتوجيه المحتاجين إلي المسار الصحيح.
وأضاف الناظر أن أحد مهام الفريق الدولي، هو خلق قادة متطوعين من المجتمع المحلي من الجاليات المصرية؛ للمساعدة في عملية الإخلاء وخلق دور محوري للهلال الأحمر المصري في تلك الدول.
 

الهلال الأحمر المصري الحدود الأوكرانية أوكرانيا مصر الحدود البولندية

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