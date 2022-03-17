بعد استضافتها بـ«معكم منى الشاذلى».. السوبرانو أميرة سليم: أشكركم من قلبى

احتفلت الإعلامية منى الشاذلي، بمرور 130 عامًا على ميلاد فنان الشعب سيد درويش، وتغنت السوبرانو أميرة سليم عددًا من الأناشيد الفرعونية والأغاني الكلاسيكية بالطابع الفرعوني، وتروي تفاصيل كليبها الجديد «نوستالجيا»، المأخوذ عن أغنية «إيه العبارة» إحدى أهم أغاني سيد درويش.

وشاركت السوبرانو أميرة سليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور التي كانت في الحلقة مع الإعلامية منى الشاذلي، معلقًة عليها: "شكرًا CBC Egypt و الجميلة مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي علي استضافتي الليلة أسعدتوني ".

وتابعت أميرة سليم قائلًة: "الليلة دي مكنتش هتحصل إلا في حضور زملائي وأصدقائي وعشرة العمر، هؤلاء الموسيقين و العازفين ذو المستوي العالي من الإبداع و الاحتراف و الإخلاص .. منهم الصديق والزميل والأستاذ والمعلم والقائد .. كلهم عائلتي الموسيقية، أشكركم من قلبي، دمتم مبدعين دائمًا، وشكر خاص للموزع الموهوب نادر ناجي علي المجهود الرائع".

الجزء الثاني

أميرة سليم

وفي الجزء الثاني من الحلقة، حل وزير الخارجية الأسبق السفير محمد عرابي ضيفًا في الحلقة، حيث يسرد تاريخ إنشاء الوزارة في مارس 1922، ودور عدد من الوزراء في مراحل كانت حرجة للغاية مرت بها البلاد، مثل حرب أكتوبر وتحرير طابا وزيارة الرئيس السادات للقدس، ووصولًا إلى مفاوضات سد النهضة.

وفى جزء ثان بالحلقة، وبمناسبة الاحتفال بمرور 130 عامًا علي ميلاد فنان الشعب سيد درويش، تغني السوبرانو أميرة سليم عددًا من الأناشيد الفرعونية والأغاني الكلاسيكية بالطابع الفرعوني، وتروي تفاصيل كليبها الجديد "نوستالجيا"، المأخوذ عن أغنية "إيه العبارة" إحدى أهم أغاني سيد درويش.

وتكشف كواليس علاقتها بالمسارح والأوبرا، وتفاصيل دراستها للبيانو على يد والدتها، وكيف ساعدها والدها الفنان التشكيلي المعروف في الرسم، فضلًا عن كواليس ظهورها في حفل نقل المومياوات.