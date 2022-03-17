سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

يشهد سعر طن الأسمنت اليوم الخميس للمستهلك اهتمامًا لدى التجار والمواطنين، حيث شهدت الأسعار في تلك الفترة للأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022، استقرارا دقيقا في الأسواق المحلية.

سعر طن الأسمنت اليوم الخميس للتجار في مصر

ووصل سعر طن الأسمنت المتواجد في أرض المصنع بأسمنت المسلح، لحوالي 1365 جنيهًا بكل طن، ويصل سعر النصر ما يقرب 1330 جنيهًا، ويبلغ سعر وادي النيل 1200 جنيه، وأما السويس يبلغ 1370 جنيهًا، أما بلغ طن الأسمنت للسويدي في أرض المصنع حوالي 1390 جنيهًا، وسعر كل طن من الممتاز 1380 جنيهًا، وبينما سعر طن "حلوان" 1355 جنيها.

الصعوبات والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في جمهورية مصر العربية:

واجهت أسعار الأسمنت في الآونة الأخيرة عددا هائل من التحديات، والتي يعد من أبرزها الارتفاع في أسعار التكلفة في الإنتاج، وكذلك ارتفاع في حجم المنافسة بالكثير من الأسواق المحلية، وعدم المقدرة على فتح الأسواق التصديرية للأسمنت، وحدوث خلل ضخم بين المعروض من هذه السلعة وكذلك الحجم المعروض للطلب عليها، والتي سوف تصل إلى حوالي 40%.

أسعار طن الحديد للمستهلك اليوم الخميس

بينما أعلنت شعبة المواد للبناء أن سعر طن الحديد للمستهلك في الأسواق المحلية بـ21 ألف جنيه، وهناك حدوث بارتفاعات جديدة بأسعار الحديد للمستهلك اليوم الخميس 17-3-2022 داخل معظم الأسواق.

سعر الحديد اليوم الخميس



وحدث ارتفاع في سعر الحديد 1000 جنيه لكي يصل الى المستهلك بسعر يصل إلى 21000 جنيه ويبلغ الطن من الحديد الاستثماري 19000 جنيه، ومن المتاح وصول سعر الحديد في البورصة العالمية إلى مستويات أعلى وذلك مع حدوث التراجع الملحوظ المعروض بالأسواق المحلية.