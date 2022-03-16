علاء فؤاد: التحول الرقمى لن يمنع الوزراء من التواصل مع النواب

شهدت فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، جدلًا حول التنسيق بين أعضاء مجلس النواب والحكومة .

وقال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إن تدخلات الحكومة أحيانًا تكون روتينية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى حلول سريعة وفعالة في المشكلات التي تخص المواطنين.

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة و الابلكيشن لا يمنع النواب من التواصل مع الوزراء ومواعيد الحوار والتنسيق مع الوزراء قائمة ولن يتم الغائها”

وأضاف أن اللجوء إلى “الأبلكيشن” يكون حال تواجد النواب في الدائرة حتى تتمكن الحكومة من استقبال الطلبات في أي وقت، مؤكدًا أن الوزراء لا يتخلفون عن لقاء النواب والاستجابة لطلباتهم.

وانطلق مساء اليوم الأربعاء، أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن ، والذي يهدف الي فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الحكومة على مدار أربعة أيام، تعقد خلالها ندوة بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان .

ويستضيف المنتدى غدًا الخميس، ندوة بعنوان “التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية”، ويشارك فيها وزير الزراعة السيد القصير ووزير المالية محمد معيط.

ويستكمل المنتدى فعالياته يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحمل عنوان “الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت”بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد و وزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.