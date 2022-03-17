داعية بالأوقاف يوضح حكم صعود سيدة الأسانسير مع رجل أجنبى عنها

ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبداللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سيدة تقول: ما حكم صعود الأسانسير مع رجل بمفردى؟ وهل هناك فرق في الحكم اذا كان العدد اكثر من شخصين؟

وأجاب الشيخ مكرم قائًلا: إن الله حرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

واستدل أيضا بما جاء فى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)، لافتا إلى أن النووي رحمه الله نقل في شرح مسلم إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه.

وأشار إلى أن الخلوة هي الانفراد، فمعنى خلوة الرجل بالمرأة: أي اجتماعهما في مكان منفردين ليس معهما أحد، وهذا المعنى أيضا ينطبق على ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها بالمصعد، وليس معها أحد، سواء كان مفتوحاً أم مغلقاً.

وأكد مدير الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف أنه بناء على ما سبق من أدلة، فإنه لا يجوز ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي عنها في المصعد، فإن كان معها امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج من الركوب، لانتفاء الخلوة حينئذ.