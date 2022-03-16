على خطى الولايات المتحدة.. اليابان تستعد لتجريد روسيا من وضع «الدولة الأكثر تفضيلا»

كشف مصدر حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم تجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا"، وذلك على خطى الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن "هذا الوضع يمنح روسيا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية أفضل شروط تجارية ممكنة على المنتجات الرئيسة".



وتعهدت مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - باتخاذ إجراءات مستقلة لوقف معاملة "الدولة الأكثر تفضيلا".



وأدانت مجموعة الدول السبع بشدة العملية الروسية في أوكرانيا ونسقت ردودها لعزل روسيا.. وأزالت الدول الكبرى بعض البنوك الروسية من شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية لتعطيل تحويلات الأموال وتوجيه ضربة للاقتصاد الروسي.



وفي سياق متصل، تبحث الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم ما إذا كانت ستقبل طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإلقاء خطاب افتراضي داخل البرلمان الياباني حول آخر المستجدات في الأزمة التي تمر بها بلاده حاليا، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم الدولي اللازم للدفاع عن الأزمة الأوكرانية.

وقال نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عبر موقعها الرسمي- إن طوكيو مهتمة بقبول الطلب، لكنها تبحث ما إذا كان مثل هذا الخطاب ممكنا من الناحية اللوجستية داخل البرلمان.

وأوضح الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للأحزاب السياسية الأخرى فكرة الرئيس الأوكراني، الذي ألقى خطابا مؤثرا أمام مجلس العموم البريطاني في 8 مارس الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتعهد بالقتال حتى النهاية ضد روسيا.

وأضاف مشرع بارز من الحزب الياباني الحاكم الرئيسي للصحفيين "من الأفضل تنفيذ ذلك في وقت مبكر"، فيما أفاد مشرعون بأن السفارة الأوكرانية في طوكيو استطلعت رأي وزارة الخارجية بشأن احتمالية أن يخاطب زيلينسكي البرلمان الياباني.

وقد ألقى زيلينسكي بالفعل خطابات أمام البرلمان الأوروبي والبرلمان الكندي، ومن المقرر أن يلقي خطابا آخر أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.