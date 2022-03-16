الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على خطى الولايات المتحدة.. اليابان تستعد لتجريد روسيا من وضع «الدولة الأكثر تفضيلا»

روسيا
روسيا

كشف مصدر حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم تجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا"، وذلك على خطى الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن "هذا الوضع يمنح روسيا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية أفضل شروط تجارية ممكنة على المنتجات الرئيسة".


وتعهدت مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - باتخاذ إجراءات مستقلة لوقف معاملة "الدولة الأكثر تفضيلا".


وأدانت مجموعة الدول السبع بشدة العملية الروسية في أوكرانيا ونسقت ردودها لعزل روسيا.. وأزالت الدول الكبرى بعض البنوك الروسية من شبكة «سويفت» للمدفوعات الدولية لتعطيل تحويلات الأموال وتوجيه ضربة للاقتصاد الروسي.


وفي سياق متصل، تبحث الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم ما إذا كانت ستقبل طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإلقاء خطاب افتراضي داخل البرلمان الياباني حول آخر المستجدات في الأزمة التي تمر بها بلاده حاليا، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم الدولي اللازم للدفاع عن الأزمة الأوكرانية.

 

وقال نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عبر موقعها الرسمي- إن طوكيو مهتمة بقبول الطلب، لكنها تبحث ما إذا كان مثل هذا الخطاب ممكنا من الناحية اللوجستية داخل البرلمان.

 

وأوضح الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، للأحزاب السياسية الأخرى فكرة الرئيس الأوكراني، الذي ألقى خطابا مؤثرا أمام مجلس العموم البريطاني في 8 مارس الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتعهد بالقتال حتى النهاية ضد روسيا.

 

وأضاف مشرع بارز من الحزب الياباني الحاكم الرئيسي للصحفيين "من الأفضل تنفيذ ذلك في وقت مبكر"، فيما أفاد مشرعون بأن السفارة الأوكرانية في طوكيو استطلعت رأي وزارة الخارجية بشأن احتمالية أن يخاطب زيلينسكي البرلمان الياباني.

 

وقد ألقى زيلينسكي بالفعل خطابات أمام البرلمان الأوروبي والبرلمان الكندي، ومن المقرر أن يلقي خطابا آخر أمام الكونجرس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

اليابان روسيا الولايات المتحدة المنتجات الرئيسة منظمة التجارة مجموعة السبع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

خطة إنقاذ.. خبراء يضعون روشتة علاج تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياحة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

بايدن يصف بوتين بـ«مجرم حرب».. وروسيا ترد

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

جلال حمام

أمريكا والناتو.. فى المستنقع الأوكرانى

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتوسيع الاستيطان

الكنيست الإسرائيلى يدعو أعضاءه لحضور خطاب الرئيس الأوكرانى