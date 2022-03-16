مُشيدًا بدوره فى الحياة السياسية.. علاء فؤاد: «مستقبل وطن» ولد كبيرًا

اكد انه التزام دستوري

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، موضحًا أن هذا التعاون التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية والرقابية.

واستعرض فؤاد التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، مُشيدًا بمساعي الحكومة الجادة لتطبيق التحول الرقمي بجميع هيئاتها للانتقال تدريجيًا إلى العاصمة الإدارية ترسيخًا لقواعد الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، الذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تباشر عملها واختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية بدور حرب مستقبل وطن قائلًا:"الحزب ولد كبيرًا ويلتحم مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره الحزبي على أكمل وجه".

وتابع مؤكدًا على التكامل بين الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وأعضائه، مُشيدًا بحرص الحكومة على الاستجابة للأدوات الرقابية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الحكومة على مدار أربعة أيام، تعقد خلالها ندوة بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان .

ويستضيف المنتدى غدًا الخميس، ندوة بعنوان "التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية"، ويشارك فيها وزير الزراعة السيد القصير ووزير المالية محمد معيط.

ويستكمل المنتدى فعالياته يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحمل عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.