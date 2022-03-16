الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مضاعفة استثمارات الصحة والتعليم وطفرة الإيرادات.. حصاد وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة.

https://www.dostor.org/3744792

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجراءات زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد انعكست أثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، متابعه أن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة وذلك باعتبارها تمثل سلام وأمن اجتماعي للمجتمع ككل، موضحة أنه تم تأجيل المستحقات السيادية توفير القروض لاستمارا عمل الاقتصاد.

https://www.dostor.org/3744808


حذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من حدوث طفرة سكانية خلال الفترة بين عامى 2032 – 2040، موضحة أن الفئة العمرية الأكثر عددًا فى الهرم السكانى دون الـ9 سنوات.

https://www.dostor.org/3744816

منح لوران دي بوك رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جائزة "أصدقاء المهاجرين" للمنظمة الدولية للهجرة تقديرًا لجهود الجهاز في توفير البيانات عن احتياجات المهاجرين المقيمين في المجتمع المصري، والمصريين المقيمين في الخارج بالتعاون مع وحدة تحليل بيانات الهجرة بالجهاز، وكذا إصدار تقارير ونشرات تحليلية عن الهجرة بما يعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.


https://www.dostor.org/3744864

أثرت أزمة التضخم العالمية على تكلفة واردات مصر من مختلف السلع بنهاية العام الماضى 2021، حيث قفزت القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 6.73 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 6.05 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، حسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


https://www.dostor.org/3744739


كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع إجمالى إيرادات الدولة بنحو 42.5 مليار جنيه لتصل لـ 592.3 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من موازنة العام الحالى 2021-2022 مقابل 549.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

https://www.dostor.org/3744769

 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد استثمارات إيرادات الاحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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