الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينى تستضيف ثلاثة أحداث رياضية الشهر الجارى

أعلن الفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، إطلاق فعاليات بطولة القدس والكرامة، غدًا الخميس، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وتشمل ثلاث فعاليات رياضية مختلفة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، وحضره الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.



وقال الرجوب إن الحدث الرياضي الأول سيكون من خلال لقاء واجتماع ضخم للحركة الكشفية الإرشادية الوطنية الفلسطينية غدا في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، حيث سيلتقي 1200 قائد كشفي وإرشادي فلسطيني مع قادة من كوكبة القادة الكشفيين العرب، ويستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري.



وشدد الرجوب على أنه يأمل من هذا اللقاء أن يكون انطلاقة جدية في الأسرة الكشفية والإرشادية الفلسطينية من أجل تنمية وتعزيز العقيدة الكشفية بمفهومها الإنساني والأخلاقي.



وتابع أن "الحدث الثاني سيكون بعد غد الجمعة، حيث سيتم تنظيم ماراثون دولي سينطلق من ساحة المهد بمدينة بيت لحم، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك، من بينهم 1120 من 85 دولة مختلفة، فيما سمح الاحتلال فقط لـ40 شخصًا من قطاع غزة بالمشاركة".



ولفت الرجوب، إلى أن عنوان هذا المارثون هو حرية الحركة، ويأتي على 4 محطات، حيث سيكون هناك ماراثون لمسافة 5 كم مخصص لذوي الإعاقة، إضافة إلى 10 كم، و21 كم، و42 كم.



أما الحدث الثالث، فسيتم فيه تنظيم بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، والتي تنطلق السبت المقبل، والتي تضم 3 أندية أردنية (الوحدات، الفيصلي، الرمثا) و3 أندية فلسطينية (جبل المكبر، شباب رفح، شباب الخليل).



من جانبه قال أبو ردينة، إن "تنظيم هذه البطولة يدل على أن دولة فلسطين تهتم بالشباب وبمستقبل الشعب الفلسطيني، وهذه رسالة للعالم أجمع أن فلسطين حريصة على الشباب الذين هم مستقبلها".