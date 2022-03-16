الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: الشعب التونسى يصنع تاريخًا جديدًا للبلاد

قيس سعيد
قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلًا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

كما تم التداول بشأن الاستشارة الإلكترونية، وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يعمل البعض بواسطتها على إفشالها لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيًا مع الماضي ويصنع تاريخًا جديدًا لتونس.

بحث اللقاء، الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلًا عن ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج،  Lorenzo Guerini، وزير الدفاع بالجمهورية الإيطالية.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسية، خلال هذا اللقاء، على حرص تونس على مزيد من ترسيخ روابط الصداقة التاريخية التي تجمعها بإيطاليا والتي تجلّت في الفترة الفارقة من خلال الدعم المتبادل لمواجهة جائحة كوفيد-19، وتطوير آليات التعاون والشراكة في كافة المجالات، فضلًا عن تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين.

ومن جانبه، أثنى وزير الدفاع الإيطالي على عمق العلاقات التونسية الإيطالية ومتانتها، وجدّد الإعراب عن تمسّك بلاده بدعم تونس ثنائيًا وعلى المستوى الأوروبي ولدى المنظمات الدولية المانحة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات التي تواجهها.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مواضيع تتصل بالتعاون العسكري بين البلدين في إطار انعقاد الدورة الـ 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية، ومعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة، علاوة على تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية راهنة ذات الاهتمام المشترك.

قصر قرطاج نجلاء بودن تونس الوضع العام في البلاد محاربة كل مظاهر الاحتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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