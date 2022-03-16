عون: لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية لتخفيف أعباء رعاية النازحين السوريين

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين على مختلف الأصعدة، بالتوازن مع دعم مطالبته بعودة النازحين الى بلادهم خصوصًا بعد توقف القتال في غالبية الأراضي السورية منذ فترة بعيدة.

جاء ذلك خلال استقبال عون للمسئولة الأممية اليوم في قصر بعبدا.

وشدد عون على أن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان، يثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية خصوصًا خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سوريا.

وأكد رئيس الجمهورية لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن لبنان بحاجة أيضًا إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية خصوصًا في مجال إطلاق خطة إعادة البناء، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أولًا الاستثمار في البشر وخصوصًا النساء والشباب، داعيًا إلى عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات التي تراكمت، وجاءت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقمًا.

من جانبها، أعربت أمينة محمد عن تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، مؤكدة الدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي، وللتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل.

وخلال اللقاء الذي حضرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والوفد المرافق لنائبة الأمين العام، تم التطرق إلى الأحداث الدولية خصوصًا الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الاستقرار في دول العالم.

وبحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع مندوبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لذوي الاحتياجات الخاصة سارة منقارة، الجهود التي تقوم بها لبنان فيما يتعلق بدعم ذوي الهمم، إضافة إلى استعراض خطط الدولة اللبنانية لدعمهم وتمكينهم.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالسراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية؛ بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، ومسئولة الشئون السياسية والاقتصادية في السفارة جاني كولي.