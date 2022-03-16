الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن بالغردقة

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويفتتح المنتدى أولى فعالياته بندوة تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

ويقام المنتدى بحضور كلٍ من المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والأمين العام لمستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والنائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد الكومى، والنائب مصطفى سالم، والنائب أسامة عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالنواب .

من ناحية أخرى، استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجرية الدكتور جورج شوخ  والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر.

وأكد المستشار أحمد مناع أمين، أن العلاقات المصرية المجرية تشهد زخمًا على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُعتبرًا الزيارة بناءً على توصيات الزيارة الأخيرة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى المجر والذي تم الاتفاق خلالها على استثمار الطفرة الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون البرلماني المصري – المجري.

كما استعرض الأمين العام لمجلس النواب، نظام العمل  داخل الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، والدور الذي تقوم به في دعم أعمال مجلس النواب التشريعية.

الله مصطفي محمد دعم مدير مصري الوطني امين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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