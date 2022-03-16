الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محاكاة عملية شاملة على الطبيعة لمحاكمة متهمين بالقتل فى «حقوق طنطا»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، محاكاة عملية شاملة على الطبيعة لمحاكمة متهمين في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بقاعة محكمة التدريب بكلية الحقوق بجامعه طنطا، تحت رعاية الدكتور مصطفى أبو عمرو عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد صدقي أستاذ ورئيس قسم المرافعات بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد صدقي أستاذ ورئيس قسم المرافعات بالكلية أن المحاكاة لطلاب كلية الحقوق، لأول مرة وتأتي ضمن التطبيق العملي للطلبة في محكمة التدريب، وتأتي بهدف إكساب الطلاب الخبرة العملية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج خاصة في القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الطلبة على آليات التعامل في حال وقوع الجرائم ومحاكمة المتهمين.

وقال الدكتور أحمد صدقي إن التمثيل العملي من شأنه إثراء المادة النظرية التي درسها الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الجامعي، حتى يستطيع الطلاب الربط دائمًا بين الشق النظري والتطبيقي.

وأضاف أن المحاكاة تجري أحداثها داخل قاعة محكمة التدريب والتي تشبه قاعة محكمة الجنايات الحقيقية حتى يستطيع الطلاب التأقلم مع جو المحاكمات بشكل عملي، لافتًا إلى أن الطلاب قسموا الأدوار فيما بينهم، بعد أن تمت الاستعانة بإحدى القضايا الحقيقية مع ترتيب أوراق القضية للتدريب على كيفية المرافعة في مثل هذه القضايا سواء مرافعة دفاع المتهمين أو المجني عليهم.

وأكد عدد من الطلاب بكلية الحقوق جامعه طنطا والذين حضروا التدريب أن المحاكاة جاءت لأول مرة على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أنهم استفادوا للغاية من تلك المحاكاة

وأضافوا أنهم يشكرون إدارة الكلية ويطلبون بتكراره دوريًا لإفادة الطلاب.

بكلية حقوق طنطا محاكاة عملية شاملة لمحاكمة متهمين جناية قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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