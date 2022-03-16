رئيس جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد: تنفيذ 1000 مشروع ضمن «حياة كريمة»

علي قدم وساق يجري جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، برئاسة المهندس محمد فوزي النشار، أعمال التطوير والتأهيل داخل قري ونجوع محافظات الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي"حياة كريمة"، وذلك بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد رئيس جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، أن الجهاز يقوم بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع ضمن"حياة كريمة" داخل المحافظات ضمن المرحلة الأولي، وهي القري الأكثر احتياجا والتي وقع عليها الاختيار.

وشدد النشار، علي أنه يقوم بجولات ميدانية متتالية بصحبة التنفيذيين بالجهاز، لمتابعة سير العمل وتسليمها في الوقت المحدد لها مع مراعاة المواصفات الفنية المتفق عليها، لافتا إلي أن الجهاز علي صلة دائمة مع المحافظين والقطاعات المختلفة لتذليل المعوقات التي تعرقل العمل أمام الشركات التنفيذية.

حجم المشروعات لحياة كريمة بشمال ووسط الصعيد

وأوضح النشار، أن المرحلة الأولي لمشروع"حياة كريمة" استهدفت 11 مركزا بـ3 محافظات، وجاء تقسيمهم كالتالي، في محافظة بني سويف 2 مركز، ناصر، وبني ناصر، وفي محافظة المنيا 5 مراكز، دير مواس، وملوي، وأبو قرقاص، العدوة، ومغاغة، وفي محافظة أسيوط 4 مراكز، ساحل سليم، والفتح، وأبو تيج، وأبنوب.



وعن المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"، أفاد المهندس محمد فوزي النشار، أن المرحلة الجديدة تستهدف عددا من مراكز تلك المحافظات، والتي من القرر أطلاقها في بداية العام المالي الجديد 1 يوليو، والتي تستهدف مركزين من محافظة أسيوط وهم، مركز أسيوط، والقوصية، وفي محافظة المنيا مركز سملوط، وبني مزار، وفي محافظة بني سويف، مركز بني سويف، والفشن، والوسطي.

من جانبها ذكرت المهندسة دعاء عوض رياض، مديرة إدارة المشروعات بالجهاز، أنها تقوم من خلال عملها بإسناد الأعمال للمقاولين المحليين لخلق فرص عمل للشركات المحلية، وذلك بهدف استفادة أكبر عدد من العمالة المتواجدة بالقري، مشيرة إلي أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل جميع مواقع العمل، بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الإقتصادى والاجتماعى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك لإحداث تنمية كاملة بتلك المناطق، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.