الأمل عزاء الشعوب واليأس مقبرة الأمم

الحكمة تقول "مرافق الحكماء يزداد حكمة، أما رفيق الجهال فيضر نفسه"، و"حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها"، و"من يساير الشرير يهدم بيته أما بيت المستقيم فيزهر"، و"الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلي ما ينطق به وما يحب أن يسمعه"، و"بطئ الغضب كثير الفهم أما الغضوب فتكثر أخطاؤه".

وقديما قال سقراط "لكي نحرك العالم علينا أن نحرك أنفسنا" فالكل يريد تغيير العالم من حوله لكن قليلون يفكرون في تغيير أنفسهم ولو سألت أي من شعوب العالم ماذا تريدون لسمعت ذات الإجابة: التغيير ثم التغيير، ولو واجهنا طالبي التغيير من أين نبدأ لاكتشف السائل أنه نسي نفسه، وللعالم "جورج برنارد شو مقولة" التقدم مستحيل دون تغيير وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي شيء".

وقديما سئل لقمان "ممن تعلمت الحكمة؟ فقال: تعلمت الحكمة من الجهال فكلما رأيت فيهم عيبا تجنّبته"، وللشاكين من كل ما حولهم قال المهاتما غاندي "عليك أن تكون أنت التغيير الذي ترجوه وتتمناه للعالم".

أما العلامة والمفكر دكتور مصطفي محمود في رده علي الشاكين من كل ما حولهم حتي لم يعد يعجبهم العجب سمعناه يقول "لا حل سوي أن يبدأ كل منا بنفسه فيغيرها ويسمو بها فوق أحقادها ولا يركن إلي الحلول السهلة مثل إتهام الآخرين ويلقي بالذنب علي الفقر وعلي الزمن وعلي الشياطين الكبار"، وقديما كنا نسمع الحكمة التي تقول "وانت تشير لائما علي غيرك بإصبع يدك تذكر أن الأصابع الأربعة في يدك تشير نحوك.

والعلامة محمد الغزالي له مقولة: "إن كان التغيير المطلوب في مقدورك فالصبر عليه بلادة والرضا به حماقة"، فالحياة مسرحية عنوانها "إذا تألمت تعلمت" ونحن الجمهور إذا أعجبتنا المسرحية أو لم تعجبنا فقد دفعنا ثمن التذكرة.

وهناك مقولة لرجل أعمال وعالم في مجال الحواسب الآلية اسمه ستيف جوبز يقول "تقع الأعداد الكثيرة من الأخطاء أثناء محاولات التجديد فمن الأفضل الاعتراف بها، والبحث عن مجالات أخرى للنشاط".

ومن الحكم المأثورة "لا يحتاج الإنسان إلي شوارع نظيفة ليكون محترمًا ولكن الشوارع تحتاج إلي أناس محترمين لتكون نظيفة فبالعقل نبدأ وبالوعي تحيا النفوس".

وهناك مقولة لأحد المفكرين "الإدارة المهووسة بنظافة المدينة نسيت أن أول خطوة لتنظيف المدينة هي تغيير الإدارة غير النظيفة، "محمد الرطبان ولذات الكاتب مقولة (بإمكانك عبور نهر صغير ولكن من المستحيل أن تعبر المحيط سباحة) والخلافات الصغيرة إنساها قبل أن تكبر ولا تنسي أن معظم الحرائق الكبيرة بدايتها شرارة صغيرة . ولذات الكاتب مقولة "أسوأ ما يمكن أن يتعرض له فمك في هذه الحياة أن تغلقه السلطة ويفتحه طبيب الأسنان".

ويضيف "الانتصارات تمنحك البهجة والهزائم تمنحك الحكمة، والبهجة لحظات وتنطفئ أما الحكمة فتضئ إلى الأبد"، ولا تنسي أن الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة، وكذلك البشر.

ويضيف ذات الحكيم "الجاهل يظن أنه يعرف الكثير والعالم يعلم أنه يجهل الكثير والنصيحة لا تكن من الذين يجهلون جهلهم فالحديث الصاخب لا يعني أنه حقيقي والأعلى صوتا لا يعني أنه هو الأصدق وأساتذة علم الكلام لهم مقولة مشهورة" عند إلقاء خطابك لاحظ الأجزاء التي لا سند لها فارفع صوتك.

لا ينكر مفكر أن الكثير من الأخطاء نقع فيها أثناء محاولات التجديد أو التصحيح فمن الأفضل الاعتراف بالخطأ والبحث عن بدائل للتصحيح، فكما ذكرنا آنفاً، الحياة مسرحية عنوانها "إذا تألمت تعلمت".