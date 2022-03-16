بريطانيا لـ مجلس الأمن: «يجب إجراء الانتخابات فى ليبيا وعدم تسييس قطاع النفط»

شدد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، على ضرورة التهدئة في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف الداخلية والخارجية التوقف عن أي تحركات يمكن تقوض الاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمة بلاده أمام جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم في نيويورك.

وقال المندوب البريطاني، إن بلاده لا تريد أن ترى أي أعمال تزيد الانقسام في ليبيا، مما يمكن أن ينال من الأعمال والإنجازات المتحققة بشق الأنفس، داعيًا الطرفين في ليبيا (مجلسي النواب الدولة الاستشاري) على ضرورة القبول بمقترحات المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الخاصة بإجراء الانتخابات والسير نحو الحوار.

وأضاف في كلمته أمام المجلس: "أوضح الليبيون رغبتهم في إجراء الانتخابات، ونرحب بالوساطة التي تقودها ويليامز بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات، ويجب أن ينحي الليبيون مصالحهم وأن يعملوا جميعًا للقضاء على الظروف التي منعت عقد الانتخابات ديسمبر الماضي".

وشدد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة على أن الشعب الليبي يفتقر للخدمات الأساسية وسط أزمات اقتصادية وانعدام للأمن، لذلك ندعو جميع الأطراف الليبية، لحماية الاستقلال والسلامة وتوحيد المؤسسات وعدم تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، داعيًا لضرورة أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بعملها دون تدخل، ومحاولات إيقاف إنتاج النفط مقلقة، ويجب أن تظل مستمرة لمصلحة الشعب الليبي.

واعتبر، أن المؤسسة الوطنية النفطية تعمل من أجل ليبيا، ويجب أن تظل مستمرة في ذلك، مشيرًا إلى أن ليبيا في مفترق طرق، والتصعيد كان حقيقيًا وكان يمكن أن يقضي على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له بشق الأنفس.

وأتم: «الوقت قد حان لتيسير الطريق نحو الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي».

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن ليبيا والاستماع إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بشأن تطورات الوضع في ليبيا.