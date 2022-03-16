الزراعة: تحصين 157.7 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الزراعة: انطلاق الحملة القومية الاولى لعام 2022 للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع وإعطاء أكثر من 315 ألف جرعة في أولى أيامها

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمواصله حملات التحصين للماشية بالمحافظات.

وانطلقت الحملة القومية الاولى لعام 2022 لتحصين المواشي ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، مشيرا إلى أنه في أول أيامها تم تحصين 158 ألف و787 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 86 ألف و291 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و466 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز".

وتحصين 157 ألف و167 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 84 ألف و941 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و196 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز.

وأضاف محمود أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ العديد من الحملات خلال العام لتحصين المواشي مناشدا السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكانت قدأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها ضمن الحملة الومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن، بلغت حوالي مليون و 582 ألف و 623 جرعة للأبقار والأغنام والماعز على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.