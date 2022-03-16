الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عمال مصنع تنر بكرداسة: «الحريق اشتعل قبل ساعات العمل»

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة نشوب حريق في مصنع «تنر وبويات» في منطقة كرداسة.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود إن الحريق اندلع فى الساعات الأولى قبل العمل ولم يكن أحد متواجدًا بداخله.

وانتقل خبراء المعمل الجنائي وفريق من النيابة لموقع الحريق، لمعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران داخل المصنع.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لإنتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الجيزة حريق مصنع تنر وبويات الشهود

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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