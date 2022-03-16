محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مجمع مزارع دواجن بتكلفة 250 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء جني ثمار التعاون مع هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، من خلال البدء في تنفيذ أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن بالظهير الصحراوى بقرية بنبان بمركز دراو على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وبتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه وبطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحداث نقلة تنموية واستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا المشروع الحيوي والذي سيصب في صالح المستهلك والمواطن الأسواني يشهد حاليًا أعمال الرفع المساحي وجسات التربة تمهيدًا لبدء الإنشاءات، وهو الذي يؤكد على جدية الدولة فى تنمية الصعيد.

وأشاد أشرف عطية، بالدور التنموية لهيئة تنمية الصعيد والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضخ استثمارات في مشروعات كثيفة العمالة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة، وهو الذي يتم على أرض الواقع من خلال الشراكة في العديد من المشروعات الجارية من أبرزها محطات شتلات القصب بكوم أمبو ووادى الصعايدة بإدفو وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأوضح المحافظ أننا نسعى مع هيئة تنمية الصعيد في إقامة مشروعات استثمارية مثل المنطقة اللوجستية بكركر ومدينة الجرانيت والرخام بإمتداد العلاقى، بجانب مشروعات تدوير القمامة والاستصلاح الزراعي.

وكلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فريق لجنة "حياة كريمة" باستكمال الجولات الميدانية لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) من أجل متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية مع تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول.

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة "حياة كريمة" بأنه تم المرور الميداني على عدد من المشروعات الجارية بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة ومنها مشروع توصيل خطوط ومحولات الكهرباء حيث تم توجيه الجهات المنفذة بنقل مكان أحد محولات الكهرباء وبعض أعمدة الإنارة إلى مواقع بديلة، بالإضافة إلى إزالة عدد من الأشجار القديمة مع تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية من أجل توسعة الطريق الرئيسي لاستيعاب حركة مرور المركبات المختلفة في الاتجاهين.