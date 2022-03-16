أكرم حسن يفتتح ندوة «التعليم وتحديات التنمية المستدامة» ببورسعيد

وكيل الوزارة يلقى المحاضرة الافتتاحية لندوة " التعليم وتحديات التنمية المستدامة "‏

ألقى الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، المحاضرة الافتتاحية للندوة التي نظمتها إدارة التخطيط والمشروعات، واستضافها مركز إعلام ‏بورسعيد تحت عنوان "التعليم وتحديات التنمية المستدامة" بحضور أحمد والي وكيل المديرية، والدكتور هاني فاروق مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعصام صالح ‏مدير مركز إعلام بورسعيد وقيادات التعليم.‏

ندوة «التعليم وتحديات التنمية المستدامة»

أكد وكيل الوزارة من خلال المحاضرة، أن آليات تطوير التعليم الجديدة تنبثق من الإستراتيجيات العامة لرؤية مصر 2030 وترتكز على كيفية بناء وإعداد مواطن ‏يفكر تفكيرا مستداما باستخدام الأداة الأهم، وهي التعليم، وصولا إلى العمل وفقا لخطة منهجية لها أهداف ويمكن قياس نتائجها.‏

ندوة «التعليم وتحديات التنمية المستدامة»

وقام الدكتور أكرم بشرح واف لأهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الرابع وهو التعليم الجيد وفقا لرؤية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن التعليم الجيد يؤثر في الجوانب ‏المعرفية والمهارية والوجدانية للفرد وحقوق الإنسان.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى محورية وأهمية دور المعلم فى بناء مواطن قادر على الموازنة بين أهداف التنمية المستدامة والتي من خلالها تم استخلاص المناهج الجديدة التي ‏تعتمد على محاور "من أنا والعالم من حولي وكيف يعمل العالم والتواصل" مما نتج عنه خلق مهارات جديدة لدى الأطفال تواكب القرن الحادى والعشرين.‏

ندوة «التعليم وتحديات التنمية المستدامة»

وأوضح الدكتور أكرم أن محاور التعليم الجديدة تسهم فى تحجيم السلوك المنحرف والمتطرف لدى الأطفال عن طريق إشراكه في حل المشكلات والتواصل مع الغير مع ‏تثبيت القيم والمبادئ المجتمعية واستمرارية تطوير أدوات التقويم بما يلائم التغيرات النفسية والسلوكية لهم.‏

ندوة «التعليم وتحديات التنمية المستدامة»

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار للحضور حول كيفية تطوير التعليم والجهود المبذولة فى هذا المجال مع التوصية بضرورة عقد المزيد من الأنشطة التوعوية التي ‏من شأنها التعريف بأهداف التنمية المستدامة.‏

ندوة �التعليم وتحديات التنمية المستدامة�

ندوة �التعليم وتحديات التنمية المستدامة�

ندوة �التعليم وتحديات التنمية المستدامة�

ندوة �التعليم وتحديات التنمية المستدامة�

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