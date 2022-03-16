تفاصيل اللقاء الدوري لخدمة المواطنين السادس بمحافظة مطروح

ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين السادس لعام ٢٠٢٢م في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة جهود متابعة شكاوى ومشكلات المواطنين خلال شهر فبراير الماضى حيث تم تقديم مساعدات إنسانية ومالية وعلاجية، لغير القادرين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 412 ألف جنيه لعدد 398 مواطنًا مستفيدًا والتعامل مع كافة الشكاوى الواردة بإجمالي عدد 1242 شكوى، تم الرد وحل عدد 1340 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 92% مع استمرار متابعة باقي الشكاوى قيد الإجراء مع الجهات المعنية لنهو الشكوى والتيسير على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح للجهاز التنفيذي بضرورة إيجاد حلول جذرية وواقعية لشكاوى المواطنين والمتابعة المستمرة حتى نهو الشكوى للتيسير عليهم وحرص المحافظ على الاستماع لكل مواطن على حدة حرصا على خصوصية الشكوى ومراعاة الحالات الإنسانية .

ووافق محافظ مطروح خلال اللقاء على صرف مساعدات مالية شهرية لحالتين نظرا لظروفهما الاجتماعية الصعبة مع مساعدة أحدى الحالات للتدريب وتعلم مهنة الخياطة وذلك لعمل مشروع صغير لإيجاد مورد رزق ثابت يعنيها على أعباء الحياة ويوفر لها ولأسرتها حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة .

كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه بتوفير سيارات مياة لسد احتياجات أهالى مناطق نجوع العزايم والصناقرة و عبود وأولاد فايز وكذا متابعة توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي للمنازل بمنطقة العجارمة بعد استكمال الإجراءات والمقايسات اللازمة للتيسير على المواطنين .

وأكد المحافظ على رئيس مدينة مرسى مطروح بدعم منطقة تجمع وادى الرمل بحرى بقرية القصر بعدد ١١ عمود إنارة لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل لحين إحلال وتجديد واستكمال أعمال الكهرباء بالمنطقة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة وكذا دعم منطقة الجراولة قبلى بعدد 6 أعمدة إنارة بناءا على الطلب المقدم من أهالى المنطقة .

وشدد محافظ مطروح علي مدير الكهرباء بتكثيف أعمال الصيانة الكابلات الكهربائية بمنطقة عزبة شندي بالكيلو 7 مع عمل مقايسة تقديرية لدراسة إمكانية الإسراع فى تحويل الكابلات الهوائية بالمنطقة لأرضية للتيسير على المواطنين حيث أن المنطقة مدرجة طبقا للأولويات ضمن مقترح خطة الكهرباء 2023/2024 مع الإسراع فى استكمال توصيل كافة المرافق الأساسية من صرف وغاز ورصف المنطقة.

وتابع محافظ مطروح انه تم ادراج شارع عيسى بعزبة الشيخ عطيوة ضمن خطة مد وتدعيم شبكات الكهرباء القادمة للعام المالي 2022/2023 وذلك ردا على شكوى أهالى المنطقة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة موجها لمدير الأبنية التعليمية بالمحافظة بإدراج إنشاء مدرسة بالجهود الذاتية بمنطقة تجمع حنيش بمنطقة وادى الرمل ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية لخدمة أهالى المنطقة.