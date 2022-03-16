الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

بيان عاجل من التعليم العالى للطلاب العائدين من أوكرانيا

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العالمى تفاصيل الاختبارات المركزية بالنسبة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية والعائدين إلى مصر تجرى فقط فى تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والمقرر قبولهم فى الجامعات الخاصة والأهلية.

 وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء إن الامتحان المركزى سيتم فى تخصص طب بشرى وصيدلة بكليتى الطب البشرى والصيدلة بجامعة القاهرة، وتم اختيار جامعة عين شمس لتجرى الامتحانات للراغبين فى الالتحاق بكليات طب الأسنان والهندسة.

ويبحث العديد من الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا وسيلتحقون بالجامعات المصرية عن المعلومات الكافية للتحويل.

وترصد «الدستور» معلومات مهمة للتحويل من الجامعات الاوكرانية إلى الجامعات المصرية وخاصة الجامعات الخاصة والأهلية حسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهى كالتالى: 

_ بدأ  التحويل يوم الإثنين الماضي الموافق 14 مارس بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، ٩٦ شارع أحمد عرابي الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي.

_الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8). 

_  يجب إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل ٢٤ مارس٢٠٢٢ ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

_ تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة  10 صباحًا إلى ٣  عصرًا يوميا.

_ البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

_ جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري  و طب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.

_ يتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

الأربعاء الجامعات وزارة التعليم جامعة القاهرة زارة التعليم العالي تفاصي

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