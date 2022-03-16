عودة «كلمتين وبس».. عمرو الليثي وفؤاد المهندس يناقشان قضايا المحروسة (فيديو)

عرضت شبكة البرنامج العام، اليوم الأربعاء، ثاني حلقات برنامج “المحروسة” المقتبس من فكرة برنامج “كلمتين وبس” للراحل فؤاد المهندس.

البرنامج في نسخته الجديدة يشارك فيها الإعلامي عمرو الليثي مع الأداء الصوتي للراحل فؤاد المهندس ويناقش القضايا والسلوكيات في المجتمع المصري.

وتناولت حلقة اليوم قضية عدم احترام القانون و إلقاء المخلفات بالشوارع و ظاهرة فوضى “التوك توك”، حيث أوضح الراحل فؤاد المهندس أنه لايعقل أن ما اشتكى منه الشاعر الكبير بيرم التونسي من نصف قرن من عدم نظافة الشوارع و سلوكيات الناس فى عدم المحافظة على النظافة.

وعقب “الليثي” أنه عندما كتب بيرم التونسي هذا الكلام كان هناك شوارع فى مصر شبيهة بشوارع لندن و باريس، و صلاح جاهين قال عنها مصر النسيم فى الليالي، و لو كان ربنا طول فى عمر بيرم أو صلاح يمكن كانوا شافوا بعض المصريين وهما بيشوهوا جمال و نظافة شوارع وطرق تم صرف الملايين عليها، و يمكن كانوا كتبوا عن البيه والهانم الذين يقومون برمي القمامة امام عمارتهم الشيك و لا يضعوها فى صندوق القمامة.

وضرب “المهندس” مثلًا بأن له صديق عائد من أوروبا وكان يقود في وقت متأخر من الليل وتوقف احتراما لان اشارة المرور حمراء، وهو يعلم أن القانون لحمايته وحماية غيره.

وعقب “الليثي” قائلًا: “يا استاذ فؤاد مش ده القانون اللى انت قولت زمان القانون لا يعرف زينب و للاسف زينب و اخواتها دلوقتى بقوا موجودين فى كل مكان وبيخالفوا القانون كمان”.

و اضاف المهندس لماذا لا نحترم القانون والذي شرع لضمان امنه و سلامته.

وعقب الليثي قائلًا إن الحكومة قامت بتركيب رادارات للحد من السرعة على طريق المحور فقام بعض السائقين بتخريب تلك الرادارات و طبعا تم القبض عليهم.. وتساءل لماذا نرتكب المخالفات ونعلم اننا مخطئين ومن الممكن القبض علينا و ندفع الثمن.. مش كده ولا نقول كمان

ويذكر انه في تجربة إذاعية مثيرة عاد من جديد أشهر برنامج إذاعي مصري " كلمتين وبس " الذي قدمه أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس على مدار 30 عام، والعودة ستكون في قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والاعلامي عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن.

البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة .

إعادة انتاج البرنامج الشهير في صورته الجديدة تبناها ويشرف عليها رئيس الاذاعة المصرية الإعلامي محمد نوار في ضوء خطة طموحة للاستثمار الأمثل لكنوز الاذاعة المصرية .