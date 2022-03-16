الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مصنع «تنر وبويات» بكرداسة

حريق مصنع تنر وبويات
حريق مصنع تنر وبويات

تفقد اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، منذ قليل، موقع حريق مصنع مواد كيماوية بكرداسة، برفقة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، مع تفقد الأوضاع الحالية وجهود الحماية المدنية في الإطفاء.

ويجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد وتتبع لمناطق اندلاع حريق داخل مصنع مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبورواش بكرداسة، لمنع امتداده إلى المجاورات، وسط تمركز سيارات الإسعاف، للعمل على نقل أي ضحايا أو مصابين نتيجة للحريق وسرعة نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

موقع كرداسة مصنع مواد كيماوية حريق الإطفاء

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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