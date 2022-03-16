قائمة مسلسلات رمضان 2022.. الاختيار 3 والمشوار والعائدون الأبرز

تشهد القائمة الكاملة لمسلسلات موسم شهر رمضان المقبل 2022 عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة والتي يرتبط بها الجمهور.

ويشهد الموسم الرمضاني المقبل اعمالا متنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والتراجيدي و الساسبنس.

مسلسلات رمضان 2022

ويبحث الجمهور عن قائمة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المقبل.

وفي هذا التقرير يقدم الدستور لقرائه القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022.

تشهد قائمة جميع مسلسلات رمضان 2022 عددا من المسلسلات منها :

مسلسل الاختيار 2022

وهو المسلسل الملحم الاضخم انتاجا بين مسلسلات رمضان ويقوم ببطولته عددا كبيرا من نجوم الصف الأول منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال وإيمان العاصي وسمر مرسي وعدد كبير من نجوم الصف الأول كضيوف شرف وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل العائدون 2022

تشهد قائمة مسلسلات رمضان 2022 عرض مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة وهو أحد الأعمال المأخوذة عن ملفات المخابرات المصرية ويقوم ببطولته أمام أمير كرارة كل من أمينة خليل وإسلام جمال وجيهان خليل وعدد من النجوم الآخرين وهو من تأليف باهر دويدار و إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل الكبير 6

ويعد مسلسل الكبير الجزء السادس امتداد لنجاح الاجزاء الخمس السابقة وهو من بطولة أحمد مكي و محمد سلام و رحمة أحمد بيومي فؤاد وسما إبراهيم وعدد كبير من النجوم ومن إخراج أحمد الجندي و تأليف ورشة كتابة مصطفى صقر وإنتاج سينرجي.

مسلسل المشوار



من بطولة محمد رمضان و دينا الشربيني و عمرو عبد الجليل وعدد من النجوم ومن إخراج محمد ياسين ومن تأليف محمد فريد و إنتاج ميديا هب.



مسلسل راجعين يا هوى

ويقوم بطولة خالد النبوي و نور و هنا شيحة ومن إخراج محمد سلامة ومن والعمل مأخوذ عن قصة الكاتب أسامة أنور عكاشة ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج أروما.



سوتس - Suits

والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكي وهو من بطولة آسر ياسين و صبا مبارك و أحمد داود وريم مصطفى وتارا عماد

ومن إخراج مريم الأحمدي و تأليف محمد حفظي وإنتاج تي فيجن.



مسلسل ملف سري



المسلسل يتناول مشاكل الاجتماعية والفساد من خلال مستشار في هيئة قضايا الدولة يتعرض للعديد من الضغوط وهو من بطولة هاني سلامة و عائشة بن أحمد و ماجد المصري ومن إخراج حسن البلاي ومن تأليف محمود حجاج

و إنتاج مجموعة فنون مصر.



مسلسل أحلام سعيدة

المسلسل من بطولة يسرا و غادة عادل و مي كساب ومن إخراج عمرو عرفة ومن تأليف هالة خليل ومن إنتاج العدل جروب.



مسلسل فاتن أمل حربي



وهو من بطولة نيللي كريم و شريف سلامة و محمد ثروت ومن إخراج محمد جمال العدل و تأليف إبراهيم عيسى ومن إنتاج العدل جروب وهو مسلسل اجتماعي يتناول العنف ضد المرأة.



مسلسل يوتيرن

وهو من بطولة ريهام حجاج و توفيق عبد الحميد و عبير صبري ومن إخراج سامح عبد العزيز و تأليف أيمن سلامة ومن إنتاج العدل جروب.

مسلسل جزيرة غمام

وهو من بطولة طارق لطفي و فتحي عبد الوهاب و أحمد أمين و مي عز الدين ومن إخراج حسين المنباوي ومن تأليف عبد الرحيم كمال و إنتاج سينرجي.

مسلسل مكتوب عليا

والعمل كوميدي من بطولة أكرم حسني و آيتن عامر و هنادي مهنا ومن إخراج خالد الحلاوي و تأليف إيهاب بليبل

إنتاج: كي ميديا كريم أبو ذكري.

مسلسل دايما عامر

وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل التعليم وهو بطولة مصطفى شعبان و لبلبة و محمد محمود ومن إخراج مجدي الهواري و تأليف أحمد عبد الفتاح و أيمن سليم وإنتاج الباتروس.

مسلسل في بيتنا روبوت

وهو من بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وهشام جمال وليلى أحمد زاهر ومن إخراج أسامة عرابي وإنتاج روزناما.